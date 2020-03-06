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06.03.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Sınırı geçemeyen İstanbul’a dönüyor

Avrupa’ya gitmek için Türkiye’nin farklı illerinden İstanbul’a gelen göçmelerin Aksaray Meydanı’ndaki yolculuğu sürüyor.

Sınırı geçemeyen İstanbul’a dönüyor
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Göçmenler arasında Edirne’ye gidip Yunanistan sınırını geçemediği için geri dönenler de var. Onlardan biri de 20 yaşındaki Ganya Şimşek.

Avrupa’ya gitmek için Antalya’dan 5 gün önce İstanbul’a gelmiş. Aksaray’dan da otobüsle 4 gün önce Edirne gitmiş. Ancak sınırı geçmediği için tekrar İstanbul’a dönmüş. Şimşek Edirne macerasını şöyle anlattı:

“Ben çifte vatandaşım. Annem Türk babam da Suriyeli. Suriye’de savaş çıkınca, 6 yıl önce Türkiye’ye geldik. Ailemden bazıları Almanya’ya gitti. Sınır kapılarının açıldığını duyunca ben de Burada otobüsler bizi 150 TL’ye Edirne’ye götürdü. Biz sınır kapısına gitmek istiyorduk ancak otobüsler Meriç kıyısında bıraktı. Orada karşıya geçilmiyor. Dönmek için ulaşım araçları falan da yoktu. Saatlerce araç bulana kadar yürüdük. Bizimle Meriç kıyısında bekleyenlerden birinin bebeği de yanımızda öldü. Herkes bebeğin soğuktan ölmüş olabileceğini düşünüyor. Saatlerce yürüdükten sonra yanımıza taksiler geldi. Bizi götürmek için 500 TL istedi. Bizimle gelen iki arkadaşımız sınıra gitti. Biz diğer 3 arkadaşta İstanbul’a döndük. Sınırı geçenler şimdi Yunanistan’da. Biz de yine Edirne’ye gideceğiz. Hayalim Avrupa. Sınırı geçene kadar bekleyeceğiz.”

Koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü.İngiliz Mirror gazetesinin aktardığına göre, Çin'in Fujian eyaletinde karantinaya alınan koronavirüs hastalarının kaldığı beş katlı bir otel çöktü.
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