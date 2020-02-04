04.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Sınırları kapatın grevi
Hong Kong’da 1000’i aşkın sağlık çalışanı, koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için anakara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle greve gitti.
Hastane İdaresi Çalışanları Birliği (HAEA) Başkanı Winnie Yu, yaptığı açıklamada, “Sınır tam olarak kapatılmazsa, salgınla mücadele etmek için yeterince insan gücü, koruyucu ekipman veya izolasyon odası olmayacak” uyarısında bulundu.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.