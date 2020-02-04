Sınırları kapatın grevi

Hastane İdaresi Çalışanları Birliği (HAEA) Başkanı Winnie Yu, yaptığı açıklamada, “Sınır tam olarak kapatılmazsa, salgınla mücadele etmek için yeterince insan gücü, koruyucu ekipman veya izolasyon odası olmayacak” uyarısında bulundu.



