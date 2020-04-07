07.04.2020 - 05:21 | | AA
Sinop'ta 3 köyde karantina başlatıldı
Sinop'un Durağan ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada kentte daha önce üç farklı ilçede 7 köyde karantina başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Durağan ilçesinde Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köylerinde karantina başlatıldığı vurgulanarak söz konusu köylere giriş ve çıkışların ikinci karara kadar kapatıldığı duyuruldu.
Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.