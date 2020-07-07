07.07.2020 - 22:02 | | AA
Sinop'ta bir köye corona virüs karantinası
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Eğlence köyü, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Boyabat Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla Eğlence köyünde Covid-19 vakalarına rastlanılması üzerine ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada "Köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir" denildi.
Asker uğurlamalarına corona virüs düzenlemesiİstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs sürecinde asker uğurlama törenlerine izin verilmemesi ve birliğine teslim olan askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal etmeyeceklerine dair taahhütname alınmasına karar verdi.