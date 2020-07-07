Sinop'ta bir köye corona virüs karantinası

Boyabat Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla Eğlence köyünde Covid-19 vakalarına rastlanılması üzerine ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada "Köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir" denildi.