03.08.2020 - 19:03 | | AA
Sinop'ta iki ilçede korkutan orman yangını
Sinop'ta iki ilçede orman yangını çıktı. Yaklaşık 3 hektarlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Boyabat ilçesi Koçak köyü mevkisinde çamların bulunduğu alanda yangın başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine orman işletme, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 hektarlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
Durağan ilçesi Çatak köyünde ormanlık alanda çıkan yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor.
Deniz altındaki ölüm tuzağıYunanistan ile İtalya arasında bulunan İyonya Denizi'nde 1941 yılında batan ünlü İngiliz denizaltıdan, dalgıçların hayalet ağ olarak adlandırdığı yarım tonluk balıkçı ağı temizlendi. Hayalet ağ olarak bilinen bu kullanılmayan ağlar, batıkların etrafına sarılarak dalgıçlar ve diğer deniz canlıları için ölüm tuzağı haline geliyor.