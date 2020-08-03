Sinop'ta iki ilçede korkutan orman yangını

Alınan bilgiye göre, Boyabat ilçesi Koçak köyü mevkisinde çamların bulunduğu alanda yangın başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine orman işletme, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

Durağan ilçesi Çatak köyünde ormanlık alanda çıkan yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor.