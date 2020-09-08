08.09.2020 - 23:15 | | DHA
Sinop'ta kaymakam corona virüse yakalandı
Sinop'un Ayancık ve Erfelek ilçeleri Kaymakamı İsmail Pendik'in koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Kaymakam Pendik, hastanede tedaviye alınırken, sağlık ekiplerince filyasyon çalışması başlatıldı
Kentte, Ayancık ve aynı zamanda vekaleten Erfelek ilçesi Kaymakamlığı görevinde bulunan İsmail Pendik, halsizlik ve ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösteren Kaymakam Pendik'e yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Kaymakam İsmail Pendik, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekiplerince de, ilçe kaymakamlıklarında çalışma başlatıldı.
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