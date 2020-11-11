Sinop'ta korku dolu anlar! 2 katlı ahşap ev yandı

Merkeze bağlı Lala köyünde Şerafettin Atıcı’ya ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evin bahçesinde olan Atıcı ailesi, dumanları fark edince, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Yangına ilk müdahaleyi Atıcı ailesi ve köy sakinleri yaparken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.