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30.12.2020 - 21:58 | | DHA

Siren seslerini duyanlar paniğe kapılmıştı! Soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa’da hizmet verecek olan 38 yeni ambulansın kente gelişi sırasında drone çekimi eşliğinde siren çalarak giren sürücüler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Siren seslerini duyanlar paniğe kapılmıştı! Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığının Şanlıurfa'ya gönderdiği tam donanımlı 38 yeni ambulans, peşpeşe siren çalarak kentte giriş yaptı. Uzun ambulans konvoyunun gelişi sırasında drone çekimi yapıldı. Bu sırada ambulanslar ise siren çalarak toplama merkezine giriş yaptı.

Ambulansların siren seslerini duyarak paniğe kapılan vatandaşların şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, ambulansların şehre girişi sırasında, personelden bazılarının siren çaldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İntikal sırasında bazı sürücülerimiz, uyarılmalarına rağmen siren açmalarından dolayı vatandaşlarımız arasında merak ve tedirginlik uyandırması söz konusu olmuştur. Konuyla ilgili olarak siren açan ve talimatlara uymayan personeller hakkında gerekli işlemler yapılarak, soruşturma başlatılmıştır."

    Yol kenarındaki bahçeye uçtuZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bahçeye uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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