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11.08.2020 - 14:16 | | DHA

Şırnak'ta 41 mobil ekiple koronavirüs denetimi

Şırnak'ta Vali Ali Hamza Pehlivan’ın katılımıyla 41 mobil ekiple 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla koronavirüs tedbirlerine yönelik kapsamlı denetimler yapıldı.

Şırnak'ta 41 mobil ekiple koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi Şırnak'ta sabah saatlerinde 41 mobil ekibin katılımıyla eş zamanlı olarak başlatıldı. Kent merkezindeki Şehit Mehmet Esin Caddesi'ndeki denetlemelere Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, Tarım ve Orman Müdür Vekili Hurşit Acar katıldı. Denetimlerde vatandaşlara salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları hatırlatılırken, maskeyi yanında taşıyan ya da kurallara uygun takmayan çok az sayıda vatandaşı uyaran Vali Pehlivan, aynı zamanda maske de hediye etti.

Şırnakta 41 mobil ekiple koronavirüs denetimi

Bu denetlemelerde öncelikle maske, sosyal mesafe ve hijyen olmak üzere koronavirüsle mücadelede uyulması gereken tedbirleri bir kere daha vatandaşa anlattıklarını söyleyen Vali Pehlivan, "Bugün akşama kadar uğranmadık hiçbir işletme kalmayacak. Bu mücadelede bugün değil sürekli sahada olan mobil ekiplerimiz var. Şu an itibari ile 41 mobil ekibimiz sahada. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Şırnak ili olarak bütün ilçelerimizde ülke genelinde olduğu gibi koronavirüs ile büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi kontrollü sosyal hayat sürecinde de devam ettiriyoruz. Özellikle de kalabalıkların oluşmaması için hem çağrılarımızı yapıyoruz. Hem denetlemelerimizi yapıyoruz. Ramazan Bayramı sonrasında yükselişe geçen vaka artışını kontrol altına almayı başardık. Belli seviyelerin altına indirdik. Kurban Bayramı sonrasında da biraz kıpırdama olmakla birlikte şu anda kontrol altında. Hastane şartlarımız hem donanım açısından hem de fiziki şartlar açısından yeterli durumda" dedi.

 

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