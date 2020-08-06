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06.08.2020 - 17:44 | | DHA

Şırnak’ta araçtan atılan izmarit tarlayı kül etti!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iddialara göre yoldan geçen araçtan atılan izmaritin neden olduğu yangında, tarla küle döndü. Alevler, park halindeki TIR dorselerine ulaşmadan vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Şırnak’ta araçtan atılan izmarit tarlayı kül etti!

Öğle saatlerinde Cizre-Nusaybin karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Korucu köyü civarında iddiaya göre, yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti yangına nedeni oldu. Alevleri fark eden köy sakinleri, yangının park halindeki TIR dorselerine ulaşmaması için kendi imkanları ile müdahale etmeye başladı. Bahçe hortumu ve ibriklerler yangına müdahale eden vatandaşlar, yangını söndürmeyi başardı.

Yoldan geçen araçlardaki vatandaşların duyarsızlığı nedeniyle, anız yangınlarının yaşandığını ve bu yangınların büyük çapta maddi hasarlara neden olduğunu belirten bölge haklı, yaşanan olaya tepki gösterdi.

 

 

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