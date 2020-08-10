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10.08.2020 - 22:07 | | AA

Şırnak'ta HDP'li yöneticiler hakkında taciz soruşturması

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bir kadına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle HDP Cizre İlçe Başkanlığında yöneticilik yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta HDP'li yöneticiler hakkında taciz soruşturması

 

İddiaya göre, Cizre'de bir kadın, parti çalışmaları esnasında tanıştığı bazı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradı. Partililerin yoğun baskısına rağmen adliyeye giden kadın, söz konusu kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İlçe Başkanlığında yönetici olan C.Ö, S.K, A.T, S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul'da silahlı değnekçi kavgasıİstanbul Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık, değnekçilik yaptıkları iddia edilen iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerinde bulunan silahı çıkaran kişi diğerini vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan taksiye binerek kaçtı.
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