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10.03.2020 - 10:26 | | DHA

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 42 gözaltı

Şırnak'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen ortak operasyonlarda, 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 42 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ve emniyet müdürlüğü ekipleri, 2-8 Mart tarihleri arasında, kent genelinde, kaçakçılara yönelik bir dizi operasyon yaptı. Ortak gerçekleştirilen operasyonlarda, tabanca, 6 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 15 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile yurda kaçak sokulan 2 bin 160 paket sigara, 2 cep telefonu, 352 cep telefonu aksesuarı, 4 süs eşyası, 39 kilogram çay, 17 paket kahve, 40 kilogram şeker, 178 tütün, 42 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

 

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