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08.06.2020 - 11:24 | | DHA

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haberi... Şırnak'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 1-7 Haziran tarihlerinde önceden belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 16 kilo 463 gram eroin, 4 kilogram metamfetamin, 2 bin 940 paket kaçak sigara, 105 paket kaçak elektronik sigara tütünü ve 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

13 şüpheli gözaltına alındı.

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