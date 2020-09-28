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28.09.2020 - 11:44 |

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı

Şırnak'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21-27 Eylül'de kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 339 kaçak cep telefonu, 38 bin 400 sigara filtresi, 122 kilogram kaçak tütün ve bir miktar uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.

​Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 28'i serbest bırakıldı.

Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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