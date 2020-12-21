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21.12.2020 - 12:09 | | DHA

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

Şırnak'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 bin 250 paket kaçak sigara, bin 200 litre kaçak akaryakıt, 196 kaçak cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 14-20 Aralık tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 bin 250 paket kaçak sigara, bin 200 litre kaçak akaryakıt, 196 kaçak cep telefonu, bir miktar uyuşturucu madde ve 1 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 10 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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