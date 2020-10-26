26.10.2020 - 12:04 | | DHA
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı
Şırnak'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 19-25 Ekim tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 gram esrar, 3 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, gümrük kaçağı bin 160 paket sigara, 180 paket elektronik sigara tütünü, 170 kilogram kaçak tütün ve 157 kaçak cep telefonu ele geçirildi. 44 şüpheli gözaltına alındı.
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