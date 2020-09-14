14.09.2020 - 14:45 | | DHA
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı
Şırnak'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7-13 Eylül'de kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 30 gram metamfetamin, 27 gram esrar, 5 gram eroin, 1 uyuşturucu hap, 167 kilogram kaçak tütün, bin 900 paket kaçak sigara, 4 bin puro, 59 kaçak cep telefonu, 265 kaçak cep telefonu aksesuarı ve 300 sahte dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 66 şüpheli, gözaltına alındı.
Bakan Karaismailoğlu Çanakkale'deUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu."400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamını tamamlamış olacağız"