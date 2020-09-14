Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7-13 Eylül'de kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 30 gram metamfetamin, 27 gram esrar, 5 gram eroin, 1 uyuşturucu hap, 167 kilogram kaçak tütün, bin 900 paket kaçak sigara, 4 bin puro, 59 kaçak cep telefonu, 265 kaçak cep telefonu aksesuarı ve 300 sahte dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 66 şüpheli, gözaltına alındı.