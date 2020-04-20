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20.04.2020 - 11:56 | | DHA

Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Şırnak'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve kaçak sigara ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13- 19 Nisan'da, kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4 gram esrar, 12 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, fişek, şarjör ve gümrük kaçağı 810 paket sigara ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında 13 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

 

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