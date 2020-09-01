01.09.2020 - 12:58 | | DHA
Şırnak'ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı
Şırnak'ta, yol kontrol noktasında görevli polis memuru ve bekçi, yumruk yumruğa kavga etti. Emniyet müdürlüğünün incelemesi sonrası kavgaya tutuşan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kavga, 30 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında sanayi sitesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında meydana geldi. Uygulamada görevli polis memuru ve bekçi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ikili yumruk yumruğa kavga etti. Polis ve bekçinin silahlarının düştüğü kavga, yol kontrol uygulamasında görev yapan diğer güvenlik görevlilerin araya girmesiyle sonlandı.
POLİS VE BEKÇİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Kavganın ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan incelemede, kavgaya karışan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı. Kavga anı ise yol kontrol uygulamasındaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulunduTürkiye’de her yıl yüzde 90’ı insan kaynaklı olan 2000’in üstünde orman yangını yaşanıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün 31 Ağustos’a kadar olan verilerinde 2020 başından bu yana çıkan 2 bin 114 orman yangınında 6 bin 685 hektarlık alan zarar gördü. Bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla yaşanan yangınlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Orman Genel Müdürlüğü’ne ünlü simalardan da destek geldi. Aralarında usta oyuncu Cüneyt Arkın başta olmak üzere, Burcu Kara, Zeyno Gönenç, Seray Sever, Emre Üçtepe ve Ümit Erdim gibi sanat dünyasından pek çok ünlü çektikleri videolar ile orman yangınları için uyarıda bulundular.