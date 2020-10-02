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02.10.2020 - 22:20 | | DHA

Şırnak'ta PKK operasyonunda 8 tutuklama

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya üye olma ve yardım sağlama  suçundan haklarında yakalama bulunan 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta PKK operasyonunda 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK üyeliği ve yardım sağlama suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla terör örgütü PKK üyeliği suçundan M.E., N.Ş., M.Z.E., N.D., N.K., Z.T. ve E.İ. ile terör örgütüne yardım sağladığı belirlenen A.B.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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