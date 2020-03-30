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30.03.2020 - 13:23 | | DHA

Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Şırnak'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 23-29 Mart tarihlerinde terör örgütleri PKK ve FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda PKK şüphelisi 9, FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 11 kişi serbest serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

Sokak ortasında ‘Erik Dalı'yla destek verdiler, sosyal mesafeyi unuttularAntalya’da bir grup vatandaş, corona virüsü vak'alarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi. Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadığı gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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