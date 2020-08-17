Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik 10-16 Ağustos tarihlerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25'i PKK, 1'i FETÖ şüphelisi olmak üzere 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden, 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere hepsi serbest bırakıldı. 13 Şüphelinin ise emniyetteki gözaltı işlemleri devam ediyor.
Sosyal deneyle gündem olan simitçi Mert: İyilik yapan iyilik bulurDiyarbakır'da yapılan sosyal deneyde, sosyal medya fenomeninin 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusu üzerine tezgahındaki simitlerden veren daha sonra döner ve ayran ısmarlayan Mert Emsen (13), insanlık vazifesini yaptığını belirterek, "İyilik yapan, iyilik görür. Ben ağabeye iyilik yaptım o da bana yaptı. Aileme bakıyorum; 10 TL harçlığımı alıyorum, 15 TL de aileme veriyorum" dedi.