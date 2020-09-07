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07.09.2020 - 22:02 | | DHA

Şırnak'ta, PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şırnak'ta, PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Cizre ilçesinde önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 3 cep telefonu, örgütsel ibareler içeren ajanda el geçirildi. 

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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