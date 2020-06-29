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29.06.2020 - 11:50 | | İHA

Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 22 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 22-28 Haziran tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde, toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte, 3 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 17 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, 3 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınmış ve bu kapsamdaki işlemleri devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, kalın bağırsağında şişe çıktı!Karaman'da Afganistan uyruklu A.E. (27) adlı erkek, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıkan A.E.'nin makatından sokulan soda şişesi ameliyatla çıkarılırken, A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı belirtildi.
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