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15.06.2020 - 13:45 | | DHA

Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı

Son dakika haberi... Şırnak'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 24 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16'sı PKK, 8'i FETÖ şüphelisi toplam 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 34 gözaltıSon dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik İstanbul’da çok sayıda ilçede yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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