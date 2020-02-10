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10.02.2020 - 12:05 | | İHA

Şırnak’ta terör operasyonu! 30 kişi gözaltına alındı

Şırnak’ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 30 kişiden 1’i tutuklandı.

Şırnak’ta terör operasyonu! 30 kişi gözaltına alındı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 3-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 30 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup 12 şüpheli adli makamlarca serbest bırakılmış, 10 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilmiş, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

 

 

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