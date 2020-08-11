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11.08.2020 - 09:51 | | DHA

Şırnak'ta teslim olan terörist tutuklandı

Van'da, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu PKK/KCK terör örgütünün 'Suriye yapılanması' olan PYD/YPG adına, Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli terörist teslim oldu.

Şırnak'ta teslim olan terörist tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten mensuplarına yönelik geri getirme ve ikna çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün 'Suriye yapılanması' içinde olan PYD/YPG adına, Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli terörist ile irtibat kurularak teslim olması sağlandı. İkna edilen terörist, Şırnak'ın Cizre ilçesinde teslim olurken, Van'a getirildi. Van'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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