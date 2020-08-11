Şırnak'ta teslim olan terörist tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten mensuplarına yönelik geri getirme ve ikna çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün 'Suriye yapılanması' içinde olan PYD/YPG adına, Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli terörist ile irtibat kurularak teslim olması sağlandı. İkna edilen terörist, Şırnak'ın Cizre ilçesinde teslim olurken, Van'a getirildi. Van'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Esenyurt'ta balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsünden gazetecilere tepkiEsenyurt'ta yapılan tüm uyarılar ve denetimlere rağmen salgına davetiye çıkararak sosyal mesafesiz yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamada, tıka basa iç içe yolcu taşıyan minibüs sürücüsü kendisine soru soran gazetecilere, "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı" diyerek tepki gösterdi. Polisi gören bazı minibüsçüler ise geri geri kaçsa da cezadan kurtulamadı.