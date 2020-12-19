19.12.2020 - 11:38 | | DHA
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, uyuşturucu satışı yapan 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen 9 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.100 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 123,3 gram eroin, 6,60 gram metamfetamin, 2,96 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.