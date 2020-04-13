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13.04.2020 - 15:51 | | DHA

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Şırnak’ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 460 litre kaçak akaryakıt ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6- 12 Nisan'da, kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 460 litre kaçak akaryakıt ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu ve kaçak akaryakıta el koyarken, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

 

 

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