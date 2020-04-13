Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6- 12 Nisan'da, kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 460 litre kaçak akaryakıt ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu ve kaçak akaryakıta el koyarken, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.