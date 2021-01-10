Şırnak'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 107 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen toz madde ile 11 gram eroin, 15 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 3 bin 215 TL, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 21 fişek ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.