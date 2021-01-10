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10.01.2021 - 11:53 | | DHA

Şırnak'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 107 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen toz madde ile 11 gram eroin, 15 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 3 bin 215 TL, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 21 fişek ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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