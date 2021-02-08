Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 1-7 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 4'ü PKK, 5'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Korkudan evden çıkamıyorlar! Her şey 9 yıl önce başladıİstanbul Başakşehir'de bir sitede yaşanan olayda Zeynep S. karşı komşusu kadın tarafından tehdit edildiğini belirterek polisi aradı. Yetkililerden yardım istediğini dile getiren Zeynep S., "Olaylar ilk 9 yıl önce başladı. Kendi evimizde güvende değiliz. Tek başıma dışarı çıkamıyorum. Çift bıçakla kapımıza saldırdı. 'Sizi öldüreceğim açın kapıyı' dedi. Sanırım yine krize girmiş olabileceğini düşünüyorum" dedi.