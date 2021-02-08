Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 1-7 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 4'ü PKK, 5'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.