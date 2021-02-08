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08.02.2021 - 12:26 | | DHA

Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama

Şırnak'ta, polis ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 1-7 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 4'ü PKK, 5'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Korkudan evden çıkamıyorlar! Her şey 9 yıl önce başladıİstanbul Başakşehir'de bir sitede yaşanan olayda Zeynep S. karşı komşusu kadın tarafından tehdit edildiğini belirterek polisi aradı. Yetkililerden yardım istediğini dile getiren Zeynep S., "Olaylar ilk 9 yıl önce başladı. Kendi evimizde güvende değiliz. Tek başıma dışarı çıkamıyorum. Çift bıçakla kapımıza saldırdı. 'Sizi öldüreceğim açın kapıyı' dedi. Sanırım yine krize girmiş olabileceğini düşünüyorum" dedi.
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