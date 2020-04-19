Şırnak’tan güzel haber! 70 yaş üstü 3 kişi daha taburcu edildi

Bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Şırnak Devlet Hastanesi’ne başvuran Ramazan Alkan (78), Ramazan Tuncay (71) ve bir muvazzaf askerin corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastalar, Şırnak Devlet Hastanesinde 15 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Alkan ve Tuncay sağlık personelinin alkışları eşlinde evlerinde gönderilirken, hastalar da sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.

Kentte önceki gün taburcu edilen 9 hasta ile birlikte corona virüsü yenip sağlığına kavuşan hasta sayısı 12 oldu.