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19.04.2020 - 11:34 | | İHA

Şırnak’tan güzel haber! 70 yaş üstü 3 kişi daha taburcu edildi

Şırnak’ta yeni tip corona virüs tedavisi tamamlanan ikisi 70 yaş üstü üç kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Şırnak’tan güzel haber! 70 yaş üstü 3 kişi daha taburcu edildi

Bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Şırnak Devlet Hastanesi’ne başvuran Ramazan Alkan (78), Ramazan Tuncay (71) ve bir muvazzaf askerin corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastalar, Şırnak Devlet Hastanesinde 15 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Alkan ve Tuncay sağlık personelinin alkışları eşlinde evlerinde gönderilirken, hastalar da sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.

Kentte önceki gün taburcu edilen 9 hasta ile birlikte corona virüsü yenip sağlığına kavuşan hasta sayısı 12 oldu.

 

 

 

Terör örgütüne darbe! 7 ve 8 odalı mağaralar...Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.
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