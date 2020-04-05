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05.04.2020 - 17:44 | | DHA

Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, corona virüs tespit edildi!

İzmit’te, sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Binnur Çetinkaya’ya corona virüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan kadının eşi Tevfik Çetinkaya, kendi test sonucunu beklediğini belirterek, 'evde kal' çağrılarının önemini vurguladı.

Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, corona virüs tespit edildi!

İzmit’te yaşayan Tevfik Çetinkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eşi Binnur Çetinkaya’nın corona virüs nedeniyle hastanede tedaviye alındığını duyurdu. Çocukları ve kendisinin evde karantinada olduğunu belirten Çetinkaya, herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Eşinde öksürük veya ateş gibi belirtiler olmadığını belirten Çetinkaya, yapılan 'Covid-19' testinin pozitif çıktığını kaydetti. Eşinin hastaneye sırt ağrısı nedeniyle gittiğini aktaran Tevfik Çetinkaya, kendi test sonucunu beklediğini belirtti. Çetinkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu hastalıkla ilgili bir tecrübemizi aktaracağız. Başımıza geldi. Eşim bu virüsü kaptı. Hastanede kendisi. Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç corona virüs pozitif çıktı. Arkadaşlar evinizde kalın" dedi.

 

    İngiltere'de polisler vatandaşların evinde kalması için her yolu deniyorİngiltere'de yetkililer, vatandaşların evde oturması için her yolu deniyor. Sandbach polisi, ünlü müzik grubu Bee Gees'in "Hayatta Kal" (Stayin Alive) şarkısı eşliğinde dans ederek video çekti ve yayınladı.
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