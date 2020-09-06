Sırtından vuruldu, tezgahta satış yapmaya devam etti

Olay, İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde kurulan pazar yerinde meydana geldi.



Kuru yemiş satışı yapan Saffet Cengiz, tezgahında oturduğu sırada, sırtında yanma ve acı hissetti. Oğlunun sırtının kanadığını söylemesi üzerine kıyafetini çıkaran Cengiz, yaralandığını fark etti. İhbar üzerine pazar yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.











Yapılan ilk kontrolde, tezgahın tentesini delerek, Cengiz'e çarpan merminin, sırtını sıyırdığı belirlendi. Ambulansta sırtına pansuman yapılan Cengiz, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek, tezgahına dönüp, satış yapmaya devam etti.

50 METRE UZAKLIKTAKİ ARACA DA 2 MERMİ İSABET ETMİŞ

Saffet Cengiz'in kuru yemiş tezgahının yaklaşık 50 metre ilerisinde, Erol Çavuş'a (57) ait park halindeki araca da 2 yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Minibüs üzerinde polis ekipleri tarafından olay yeri inceleme çalışması yapıldı. Polis ekipleri, mermileri ateşleyenleri tespit etmek için çalışma başlattı.