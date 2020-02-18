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18.02.2020 - 11:34 | | DHA

Sis ulaşımı etkiledi

Düzce’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sis ulaşımı etkiledi

Düzce kent merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, zorlukla ilerleyebildi. Yüksek kesimlerde ise sis görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutunun oluşturduğu görüntüler, adete görenleri büyüledi. Şehir merkezinde sis nedeni ile göz gözü görmezken, Güzeldere Şelalesi bölgesinde güneşli hava ile oluşan sis ve dağların görüntüsünü gören vatandaşlar fotoğraf çekildi.

Akılalmaz yöntem! 1 dakika yetiyor...İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin farlarını çalarak internet üzerinden pazarladıkları iddia edilen 1'i kadın 16 kişilik çete polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 80 otomobil farı ile şüphelilerin olaylarda kullandıkları 12 motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerin park halindeki otomobillerin farlarını yaklaşık 1 dakikada söktükleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı
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