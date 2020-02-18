Sis ulaşımı etkiledi

Düzce kent merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, zorlukla ilerleyebildi. Yüksek kesimlerde ise sis görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutunun oluşturduğu görüntüler, adete görenleri büyüledi. Şehir merkezinde sis nedeni ile göz gözü görmezken, Güzeldere Şelalesi bölgesinde güneşli hava ile oluşan sis ve dağların görüntüsünü gören vatandaşlar fotoğraf çekildi.