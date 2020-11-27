PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (TEM) ekipleri, il genelinde dÃ¼n sabaha karÅŸÄ± 27 farklÄ± adrese operasyon dÃ¼zenledi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n koordinesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yapÄ±lanmalarÄ±nÄ± bir araya toplayÄ±p koordine etmek iÃ§in kurulan KCK/TM Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen 25 ÅŸÃ¼pheliden 19â€™u yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda ÅžiÅŸli Belediyesinde SaÄŸlÄ±k Hizmetleri ile Sosyal Destek Hizmetlerinden Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapan Cihan Yavuzâ€™un da bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, emniyet tarafÄ±ndan operasyonla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da, baskÄ±nlarÄ±n; KCK/TM iÃ§erisinde HDK (HalklarÄ±n Demokratik Kongresi), MATUHAY-DER (Marmara Tutuklu ve HÃ¼kÃ¼mlÃ¼ Aileleri ile YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi) ve Cezaevi DÄ±ÅŸ Koordinasyon yapÄ±lanmasÄ±nda sÃ¶zde kadro dÃ¼zeyinde faaliyet gÃ¶steren 25 ÅŸahsÄ±n yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik olduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, adreslerde yapÄ±lan aramalarda, 1 adet 7.65 Ã§apÄ±nda ruhsatsÄ±z tabanca, tabancaya ait 1 adet ÅŸarjÃ¶r, 102 adet fiÅŸek ile Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man, dijital materyal ve Ã¶rgÃ¼tsel bez parÃ§alarÄ± elde edildiÄŸi kaydedildi.