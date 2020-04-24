Şişli Posta Kodu Nedir? İstanbul Şişli Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodunu düzgün kullanmak, gönderinin alıcıya hızlı ve doğru bir biçimde ulaşmasını sağlamaktadır. Bu sebeple kargo yapılan adresin posta kodunun düzgünce adrese eklenmesi gerekmektedir.

Şişli Posta Kodu

Şişli, İstanbul’un en lüks semtleri arasında yer almaktadır. Burada çok sayıda işletme ve konut olduğu için de yoğun bir posta trafiği yaşanmaktadır. Buraya gönderilen kargo adresi için gerekli posta kodu ise 34360’dır.

Şişli Mahalleleri Posta Kodları

Şişli, mahalleleri bakımından İstanbul’un en kapsamlı ilçeleri arasında yer almaktadır. Bu beldeye bağlı mahalle sayısı 25’dir ve mahallelere ait posta numaraları aşağıda listelenmektedir.

19 Mayıs Mah.; 34360

Bozkurt, Eskişehir Mah.; 34375

Cumhuriyet Mah.; 34380

Duatepe, Paşa Mah.; 34379

Esentepe, Fulya, Gülbahar Mah.; 34394

Feriköy, Yayla Mah.; 34377

Halaskar Gazi Mah.; 34371

Halide Edip Adıvar Mah.; 34382

Harbiye Mah.; 34367

İzzet Paşa Çiftliği, Kuştepe, Mecidiyeköy Mah.; 34387

Halil Rıfat Paşa, Kaptan Paşa, Mahmut Şevket Paşa Mah.; 34384

Ergenekon, İnönü Mah.; 34373

Şişli Merkez Mah.; 34381

Teşvikiye Mah.; 34365