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24.04.2020 - 17:36 |

Şişli Posta Kodu Nedir? İstanbul Şişli Mahallelerinin Posta Kodları

Gönderilen postanın gönderi adresi dışındaki yanlış adrese gitmesi zaman zaman karşılaşılan bir durumdur. Bu problemin altında yatan temel sebep ise posta kodu kullanılmaması ya da yanlış kullanılmasıdır. Bir şehirdeki tüm ilçe ve mahallelerin farklı kodları olduğu düşünülünce bu konuya oldukça hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Peki, Şişli posta kodu ve Şişli mahallelerinin posta kodları nedir? İşte, merak edilenleri sizler için derledik.

Şişli Posta Kodu Nedir? İstanbul Şişli Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodunu düzgün kullanmak, gönderinin alıcıya hızlı ve doğru bir biçimde ulaşmasını sağlamaktadır. Bu sebeple kargo yapılan adresin posta kodunun düzgünce adrese eklenmesi gerekmektedir.

Şişli Posta Kodu

Şişli, İstanbul’un en lüks semtleri arasında yer almaktadır. Burada çok sayıda işletme ve konut olduğu için de yoğun bir posta trafiği yaşanmaktadır. Buraya gönderilen kargo adresi için gerekli posta kodu ise 34360’dır.

Şişli Mahalleleri Posta Kodları 

Şişli, mahalleleri bakımından İstanbul’un en kapsamlı ilçeleri arasında yer almaktadır. Bu beldeye bağlı mahalle sayısı 25’dir ve mahallelere ait posta numaraları aşağıda listelenmektedir.

19 Mayıs Mah.; 34360

Bozkurt, Eskişehir Mah.; 34375

Cumhuriyet Mah.; 34380

Duatepe, Paşa Mah.; 34379

Esentepe, Fulya, Gülbahar Mah.; 34394

Feriköy, Yayla Mah.; 34377

Halaskar Gazi Mah.; 34371

Halide Edip Adıvar Mah.; 34382

Harbiye Mah.; 34367

İzzet Paşa Çiftliği, Kuştepe, Mecidiyeköy Mah.; 34387

Halil Rıfat Paşa, Kaptan Paşa, Mahmut Şevket Paşa Mah.; 34384

Ergenekon, İnönü Mah.; 34373

Şişli Merkez Mah.; 34381

Teşvikiye Mah.; 34365

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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