Şişli Posta Kodu Nedir? İstanbul Şişli Mahallelerinin Posta Kodları
Gönderilen postanın gönderi adresi dışındaki yanlış adrese gitmesi zaman zaman karşılaşılan bir durumdur. Bu problemin altında yatan temel sebep ise posta kodu kullanılmaması ya da yanlış kullanılmasıdır. Bir şehirdeki tüm ilçe ve mahallelerin farklı kodları olduğu düşünülünce bu konuya oldukça hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Peki, Şişli posta kodu ve Şişli mahallelerinin posta kodları nedir? İşte, merak edilenleri sizler için derledik.
Posta kodunu düzgün kullanmak, gönderinin alıcıya hızlı ve doğru bir biçimde ulaşmasını sağlamaktadır. Bu sebeple kargo yapılan adresin posta kodunun düzgünce adrese eklenmesi gerekmektedir.
Şişli Posta Kodu
Şişli, İstanbul’un en lüks semtleri arasında yer almaktadır. Burada çok sayıda işletme ve konut olduğu için de yoğun bir posta trafiği yaşanmaktadır. Buraya gönderilen kargo adresi için gerekli posta kodu ise 34360’dır.
Şişli Mahalleleri Posta Kodları
Şişli, mahalleleri bakımından İstanbul’un en kapsamlı ilçeleri arasında yer almaktadır. Bu beldeye bağlı mahalle sayısı 25’dir ve mahallelere ait posta numaraları aşağıda listelenmektedir.
19 Mayıs Mah.; 34360
Bozkurt, Eskişehir Mah.; 34375
Cumhuriyet Mah.; 34380
Duatepe, Paşa Mah.; 34379
Esentepe, Fulya, Gülbahar Mah.; 34394
Feriköy, Yayla Mah.; 34377
Halaskar Gazi Mah.; 34371
Halide Edip Adıvar Mah.; 34382
Harbiye Mah.; 34367
İzzet Paşa Çiftliği, Kuştepe, Mecidiyeköy Mah.; 34387
Halil Rıfat Paşa, Kaptan Paşa, Mahmut Şevket Paşa Mah.; 34384
Ergenekon, İnönü Mah.; 34373
Şişli Merkez Mah.; 34381
Teşvikiye Mah.; 34365