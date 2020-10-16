MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şişli'de evinde sahte içki üreten kişi yakalandı
ABONE OL
16.10.2020 - 14:56 | | DHA

Şişli'de evinde sahte içki üreten kişi yakalandı

 Şişli'de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında 19 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde "Kendim içmek için ürettim, satmıyordum" dediği öğrenildi.

Şişli'de evinde sahte içki üreten kişi yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kişinin sahte içki imal ettiği ve bu içkileri pet şişelere doldurarak satışını yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler sahte içki üreten kişinin evine baskın düzenledi.

 Baskında şüpheli S.D. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 2 damacana halinde toplamda 19 litre sahte içki, 32 adet boş su şişesi, 1 adet ölçü şırıngası, 1 adet mililitre ölçü kabı, 2 adet damıtmada kullanılan plastik boru ele geçirildi.

S.D. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, karakoldaki ifadesinde ürettiği alkolü satmadığını iddia ederek, "Kendim içmek için ürettim, satmıyordum" dediği öğrenildi.


Masal Baba Köftecisi'nin hikayesini dinleyen duygusal anlar yaşatıyorSivas'ta 5 yaşındayken kanserden hayatını kaybeden Masal'ın ismini taşıyan, duvarları küçük kızın fotoğrafları ve hikayesiyle süslü "Masal Baba Köftecisi" müşterilerine duygusal anlar yaşatıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1 yıldır saklandığı ormanda yakalandı

1 yıldır saklandığı ormanda yakalandı

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Sahte içki genç kadını hayattan kopardı!

Sahte içki genç kadını hayattan kopardı!

Sıradaki Haber