Şişli'de 'kuaför kaçırıldı' ihbarı polisi harekete geçirdi!

Olay Merkez Mahallesi, Reha Yurdakul Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iş yerinde kuaför M.Ö'nün zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Vatandaşların verdiği bilgi doğrultusunda aracın plakası tespit edilerek takibe geçildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis memuru, kaçırıldığı iddia edilen kişinin içinde bulunduğu lüks cipin hastaneye geldiğini tespit etti. Ciple gelen kişilerin arkadaşlarının yaralı olduğunu belirterek yardım istedikleri ancak nasıl yaralandığına daire polise bilgi vermedikleri öğrenildi. Bunun üzerine ekipler M.Ö.'yü hastaneye getiren 6 kişiyi, ifadelerini almak üzere gözaltına aldı. Tedavi altına alınan M.Ö.'nün nasıl yaralandığına dair henüz bir bilgi paylaşmadığı öğrenildi.

CİPTE YAPILAN ARAMALARDA RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kuaförün yaralandığı iş yeri ve yaralı olarak taşındığı cipte incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde cipte ruhsatsız bir tabanca da bulundu. Tabancaya balistik inceleme yapılması için el konuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

PANİK ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaralanan kuaförün lüks cipe bindirilerek hastaneye götürüldüğü anlar görülüyor.