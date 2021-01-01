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01.01.2021 - 12:35 | | İHA

Şişli'de panik anları! Duyan pencereye koştu

Şişli’de bir binanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken, bazı vatandaşlar ise pencerelerinden çalışmaları izledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Şişli'de panik anları! Duyan pencereye koştu

Yangın, saat 11.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki 6 katlı bir binadan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, bazı vatandaşlar ise evlerinin pencerelerinden çalışmaları izledi.

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...Çanakkale'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.’ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.
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