UzmanparaSite aidatlarında yeni dönem kapıda: Düzenleme Meclis'e geliyor
03.05.2026 - 13:16 | Son Güncellenme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta yasama mesaisi yoğun geçecek. Meclis Genel Kurulu’nda geçtiğimiz hafta başlayan görüşmeler sürerken, özellikle site aidatlarına sınırlama getiren teklifin kabul edilmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ- Düzenlemeye göre site aidatlarında yer alan tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onay alınamaması halinde ise artışlar yeniden değerleme oranına göre belirlenecek. Teklifte ayrıca depremzedelerin banka ve idari süreçlerde mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Öte yandan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önemli bir sunum yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, komisyonda milletvekillerine dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri hakkında bilgi verecek.

AİDATLARA SINIR GELİYOR

Detayları CNN Türk Muhabiri Melike Görür Demirkıran aktardı;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesai bu hafta da yoğun. Meclis Genel Kurulu'nda geçtiğimiz hafta başlayan görüşmeler devam edecek. Site aidatlarına sınırlama getiren teklifin görüşmelerine devam edilecek, maddelerine geçilmişti. Bu hafta kabul edilmesi bekleniyor.

Bir diğer yandan da bu düzenleme kapsamında tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Eğer onaylı bir karar olmazsa da yeniden değerleme oranına göre artışlar yapılacak artık site aidatlarında. Ve teklifte ayrıca depremzedelerin banka ve idari süreçlerinde mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi de amaçlanıyor.

Ayrıca Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na Fatih Karahan da gelecek ve Karahan komisyonda milletvekillerini bilgilendirecek. Sunumda dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türk ekonomisine etkileri ele alınacak.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPACAK

Ve bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından Meclis Genel Kurulu'nda bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilmişti. O komisyonun üyeleri ve başkanı netleşti. Ve bu hafta da ilk toplantısını yapacak, ilk olarak gündem belirlenecek. Sonrasındaysa komisyon çalışmalarına başlayacak. Bu araştırma komisyonu üç ay boyunca çalışacak. Ve istenirse de bu süre uzatılabilecek. Ve buna göre de sonrasında bir rapor hazırlanacak. O raporda olacak gözler. Bu hafta da ilk toplantısı yapılacak.

Bir diğer yandan da bu hafta grup toplantıları da yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem bir hayli yoğun olacak."

