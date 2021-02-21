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21.02.2021 - 15:31 |

Site yönetimlerini mafya yöneticiler bastı! Paraları toplayıp faturaları ödemiyorlar

Gelen son dakika haberine göre; site aidatları kimi zaman ev kiralarına kadar çıkabiliyor. Hal böyle olunca bu durum bazı grupların da dikkatini çekiyor. Site yönetimlerine bir şekilde dahil olan kişiler, vatandaşları da canından bezdirmiş durumda. CNN TÜRK’ten Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınacı'nın haberi...

Kimi siteler 500 kimi siteler aylık 1500-2000 TL aylık aidat talep ediyor. Kimi sitelerin yıllık gelirleri 50 milyon lirayı aşarken, aylık gelirleri milyon liralarla ifade edilen sitelerin bu kazançları illegal örgütlerinde dikkatini çekmiş durumda.. Site yönetimlerine bir şekilde dahil olan bu mafyavari örgütler hem haksız kazanç elde ediyor hem de site sakinlerini rahatsız ediyor: Site yöneticileri kendilerine koruma tutuyorlar. Mafyatik adam tutuyorlar. Seçimlerde inanılmaz derece mafya ile site sakinlerini burun buruna getiriyorlar. En ufak ağzınızı açtığınızda tepenize biniyorlar. Can güvenliğiniz olmuyor seçimlerde.

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PARA TOPLAYIP FATURALARI ÖDEMİYORLAR!

Site sakinlerinin ifadeleri şaşkınlık yaratacak cinsten: Yönetim faturaları topluyor. Bizden İGDAŞ’tan tutun İSKİ de kaçak durumunda. İGDAŞ geldi sitenin gazını kesti. Mutlaka kanunla yönetilmesi gerekiyor. Biz 10 kişilik apartman kanunu ile yönetilğidimiz için böyle oluyor. Site yönetimine gelen bir daha bırakmıyor, bıraktıramıyorsunuz.

GÖREVİ BIRAKMIYORLAR

Kentsel tesis yönetim dernek başkanı Suat Sandalıcı kat mülkiyet kanunun da değişiklik yapılması için bakanlıklar ile görüşüldüğünü belirtti. Bir yönetici yönetimi devraladığı an, yıllarca orada yöneticilik yapmaya uygun görüşülmeyecek. Bu şahıs görevi yaptıktan soran yöneticiliği başka birine ya da profesyonel yapı yönetimine devredecek. Site sakinleri bir an önce sorunlarının giderilmesini bekliyor.

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Hostesler, sanatçılar ve iş insanları da bu işe girdi! Aylık 5 bin lira...İstanbul'da yıllar önce kura ile elde edilen pazar tezgahları babadan oğula devrediliyor. Tezgahlar internet üzerinden bile kiralanırken bu durumun fiyatlara da yansıdığı belirtiliyor. Bahçelievler'de 14 tezgahı olduğunu söyleyen bir pazarcı "Bir tahtayı günlük 100 liradan kiralıyorum. Kiraya verdiğimde 4-5 bin lira kazanıyorum. Tezgahlarımı satmaya kalksam hepsini 300 bin liraya satarım. İnsanlar daire alacağına böyle yerleri alıyorlar" ifadesini kullandı. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün ise "Açtığımız davalarda tahta sahibi kişiler arasında hostesler, sanatçılar, iş adamları, müteahhitler, emlakçılar vardı" dedi.
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