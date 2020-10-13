Sitenin bahçesindeki motosikletin çalınma anı kamerada

Olay, geçen pazar günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi’nde meydana geldi. Sitenin bahçesine gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli, park halindeki motosikletin yanına geldi. Şüpheliler, motosikletin ön tekerleğinde bulunan kilidi kırarak, motosikleti çaldı. Markete gitmek için evden çıkan motosiklet sahibi Burak Özpınar, motosikletinin park ettiği yerde olmadığını gördü. Sitenin güvenlik kamerasını izleyen Özpınar, motosikletinin 2 şüpheli tarafından çalındığını anladı. Özpınar, motosikletinin bulunması için polise giderek, şikayetçi oldu.