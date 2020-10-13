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13.10.2020 - 15:34 | | DHA

Sitenin bahçesindeki motosikletin çalınma anı kamerada

Bursa’da bir sitenin bahçesinde park halindeki motosikletin kimliği belirsiz şüphelilerce çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitenin bahçesindeki motosikletin çalınma anı kamerada

Olay, geçen pazar günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi’nde meydana geldi. Sitenin bahçesine gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli, park halindeki motosikletin yanına geldi. Şüpheliler, motosikletin ön tekerleğinde bulunan kilidi kırarak, motosikleti çaldı. Markete gitmek için evden çıkan motosiklet sahibi Burak Özpınar, motosikletinin park ettiği yerde olmadığını gördü. Sitenin güvenlik kamerasını izleyen Özpınar, motosikletinin 2 şüpheli tarafından çalındığını anladı. Özpınar, motosikletinin bulunması için polise giderek, şikayetçi oldu.

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