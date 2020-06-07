Sıtma ilacıyla ilgili makaleler geri çekildi

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, tıp camiasında “itibarlı yayınlar” olarak değerlendirilen “New England Journal of Medicine (NEJM)” ve “The Lancet’te” kısa süre önce çıkan iki makalede, koronavirüs vakaları konusunda “gerçekle bağdaşmayan” veriler yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son basın toplantısında, uzun yıllardır sıtma tedavisinde başarısı kanıtlanmış, Kovid-19’a karşı dünyada ve Türkiye’de büyük yararı görülen hidroksiklorokin’in ölüm oranlarını artırdığını ileri süren makaleleri bilimsel bulmadığını açıkladı.

‘Veriler tutarsız’

Koca, NEJM dergisine yazdığı mektupta “doğruluktan uzak, mantıksal tutarlılıktan da yoksun” verilerin “hidroksiklorokin” adlı ilacın ölüm oranlarını artırdığına kanıt olarak sunulmasını eleştirdi ve iddiaları çürüten bilgiler sundu.

Sağlık Bakanı Koca mektubunda, Surgical Outcomes Collaborative (Surgisphere) adlı bir şirket tarafından toplanıp işlenmiş verilerin kullanıldığı söz konusu iki dergide yayımlanan makalelerin “oldukça dikkati” çektiğini belirterek, makalede hidroksiklorokin’in Kovid-19 tedavisinde ölüm oranlarını artırdığı iddiasına bir kanıt olarak başka ülkelerin yanı sıra Türkiye’deki 3 hastaneden 346 hastaya ait olduğu iddia edilen 20 Aralık 2019 ile 15 Mart 2020 arasındaki verilerin yer aldığına işaret etti. Koca, bu verilerin doğru olmadığını vurguladı. Koca, söz konusu döneme ait gerçek verileri paylaştığı mektupta, şunları kaydetti: “Bu dönemde tüm Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testleri yalnızca Bakanlığım laboratuvarlarında yapılmaktaydı. 11 Mart 2020’de ilk PCR onaylı Kovid-19 vakasını açıkladık. 15 Mart 2020 itibarıyla resmi kayıtlarımıza göre, ülkemde sadece 18 PCR pozitif vaka tespit edilmişti. Açıkçası, makalede doğruluktan uzak, aynı zamanda tutarsız veriler sunulmaktadır.”