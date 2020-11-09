09.11.2020 - 13:51 | | DHA
Sıva yaparken inşaattan düşerek hayatını kaybetti!
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, inşaatta sıva yaparken dengesini kaybederek düşen Mehmet Hanifi Polat (55), yaşamını yitirdi.
Olay dün, Körfez Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatın 3'üncü katında çalışan Mehmet Hanifi Polat sıva yaparken dengesini kaybederek düştü.
İnşaatta bulunan işçilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, Mehmet Hanifi Polat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
6 çocuk babası Polat’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.