27.03.2020 - 16:47 | | DHA
Sivas girişinde, ateş ölçerli corona virüs tedbiri
Sivas Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent girişlerindeki uygulama noktalarında, corona virüs tedbirleri kapsamında, ateş ölçerle kontrol başlatıldı.
Türkiye'de corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Koyulhisar ilçesi Sivas Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısında ve Gemerek ilçesinde emniyet ve jandarma birimleri, uygulama başlattı.
Uygulama kapsamında temassız ateş ölçerle Sivas yönüne giriş yapan sürücüler ile yolculara ateş ölçümü yapılmaya başlandı. 112 görevlileriyle irtibatlı olarak gerekli tedbirlerin alındığı kontrollerde, uygulama noktasında araçlarda bulunanlardan önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca durdurulan araçlardaki kişiler, corona virüs salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendiriliyor.
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