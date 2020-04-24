Sivas İl Posta Kodu Nedir? Sivas İlçelerinin Posta Kodları
Posta kodları, gönderim adresini; il, ilçe ve mahalle bazında simgeleyen elektronik bir simgedir. Genelde yazmayı unuttuğumuz bu kodlar, gönderim adresinin net bir şekilde bulunmasına yardımcı olmaktadır. Türkiye’deki her il, farklı posta kodlarına sahiptir. Bu kapsamda Sivas il ve ilçelerinin posta kodu da zaman zaman araştırılmaktadır. İşte Sivas için kullanılan tüm posta kodları.
Posta gönderimi yapılacak il belliyse, posta numarasının ilk iki rakamı bu şehre ait plaka kodundan oluşmaktadır. Genelde 5 haneli olan posta kodlarının son 3 hanesi ise ilçe ve mahalleye göre değişiklik göstermektedir.
Sivas Posta Kodu
Sivas’ın araç plaka numarası 58’dir. Bu kapsamda bir genelleme yapılarak şehrin posta kodunun da 58000 olduğu çıkarımında bulunmak mümkündür.
Sivas İlçelerinin Posta Kodları
Sivas, Türkiye’nin en büyük şehirleri arasında yer almaktadır. Toplamda 17 ilçeye sahip olan bu şehrin tüm posta kodları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir. Sivas şehir merkezi de 17 ilçe arasında yer almaktadır.
Akıncılar, 58550
Altınyayla, 58470
Divriği, 58300
Doğanşar, 58780
Gemerek, 58840
Gölova, 58640
Gürün, 58800
Hafik, 58760
İmranlı, 58980
Kangal, 58900
Koyulhisar, 58660
Merkez, 58030
Suşehri, 58600
Şarkışla, 58400
Ulaş, 58380
Yıldızeli, 58500
Zara, 58700