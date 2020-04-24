Sivas İl Posta Kodu Nedir? Sivas İlçelerinin Posta Kodları

Posta gönderimi yapılacak il belliyse, posta numarasının ilk iki rakamı bu şehre ait plaka kodundan oluşmaktadır. Genelde 5 haneli olan posta kodlarının son 3 hanesi ise ilçe ve mahalleye göre değişiklik göstermektedir.

Sivas Posta Kodu

Sivas’ın araç plaka numarası 58’dir. Bu kapsamda bir genelleme yapılarak şehrin posta kodunun da 58000 olduğu çıkarımında bulunmak mümkündür.

Sivas İlçelerinin Posta Kodları

Sivas, Türkiye’nin en büyük şehirleri arasında yer almaktadır. Toplamda 17 ilçeye sahip olan bu şehrin tüm posta kodları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir. Sivas şehir merkezi de 17 ilçe arasında yer almaktadır.

Akıncılar, 58550

Altınyayla, 58470

Divriği, 58300

Doğanşar, 58780

Gemerek, 58840

Gölova, 58640

Gürün, 58800

Hafik, 58760

İmranlı, 58980

Kangal, 58900

Koyulhisar, 58660

Merkez, 58030

Suşehri, 58600

Şarkışla, 58400

Ulaş, 58380

Yıldızeli, 58500

Zara, 58700