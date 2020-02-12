Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 6 kişi gözaltında

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucu ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin yakalanması için Sivas, İstanbul ve Giresun'da 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Sivas'ta 4 ve İstanbul'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı bahisten kazanıldığı değerlendirilen 166 bin lira ile 65 bin dolar ele geçirildi.

İllegal bahis faaliyetlerini yurt dışından yürüttükleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.