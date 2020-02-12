MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 6 kişi gözaltında
ABONE OL
12.02.2020 - 14:35 | | AA

Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 6 kişi gözaltında

Sivas merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 6 kişi gözaltında

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl  Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis  oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucu ekipler, haklarında gözaltı  kararı verilen 10 şüphelinin yakalanması için Sivas, İstanbul ve Giresun'da 10  ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Sivas'ta 4 ve İstanbul'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı bahisten  kazanıldığı değerlendirilen 166 bin lira ile 65 bin dolar ele geçirildi.

İllegal bahis faaliyetlerini yurt dışından yürüttükleri tespit edilen  4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

 

 

 

    Otopark önünü kapatan otomobile defalarca çarptıİstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragman | Moğollar Söğüt'e geliyor

    Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragman | Moğollar Söğüt'e geliyor

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Sıradaki Haber