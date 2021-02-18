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18.02.2021 - 17:11 | | AA

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın acı günü

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın babası Ednail Ayhan'ın cenazesi Bayburt'ta toprağa verildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 73 yaşındaki Ayhan için Demirözü ilçesi Çiftetaş Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın acı günü

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın babası Ednail Ayhan'ın  Cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Tokat Valisi Ozan Balcı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ile Habib Soluk ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesinde konuşan Vali Ayhan, babası için helallik isteyerek, "Vaktin sahibi Allah'tır. Bizim de sahibimiz Allah'tır. Dolayısıyla buna inandığımız için rahat ediyoruz. Bu dünya yolculuğunda önemli olan doğru ve dürüst bir şekilde yaşamak herhalde kazançların en güzelidir." dedi.

Daha sonra merhumun cenazesi oğlu Vali Ayhan'ın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Sivas Valisi Salih Ayhanın acı günü

 

 

Beştepe'deki törene damga vuran an! 18 yıl sonra...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 'Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler' dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.
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