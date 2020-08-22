MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sivas'ta bahçede mangal yaparken doğal gaz borusunu patlattı
ABONE OL
22.08.2020 - 17:48 | | DHA

Sivas'ta bahçede mangal yaparken doğal gaz borusunu patlattı

Sivas'ta, bahçesinde mangal yapmak isteyen Mehmet Ali Yıldırım, kazdığı çukurun içindeki doğal gaz borusunu patlattı. Patlama paniğe yol açtı.

Sivas'ta bahçede mangal yaparken doğal gaz borusunu patlattı

Olay, saat 15.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi Demiryolu Caddesi'ndeki Mehmet Ali Yıldırım'a ait müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Yıldırım, evinin bahçesini kazarak açtığı çukurda tandır yapmak istedi. İddiaya göre dün akşam saatlerinde bahçesini kazan Yıldırım, çukurda ateş yakarak yemeğini pişirdi. Bugün sabah saatlerinde evinden çıkarak çarşıya giden Yıldırım, eve geldiğinde oturma odasının penceresinden bir ses ve gaz kokusu aldı. Pencereden baktığında bahçesinde kazdığı çukurdan doğal gaz çıktığını fark etti. Eve giden doğal gaz borusunu patladığını anlayan Yıldırım, polis, itfaiye ve doğal gaz ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Gaz kısa sürede ekiplerin müdahalesi ile kesildi.

Yıldırım çarşıdan gelip eve girdiğinde sesi duyduğunu anlatarak, "Dışarıya çıktığımda doğal gaz patlaması ile karşılaştım. Allah'tan doğal gaz olduğunu anladım. Sonradan ateş falan yakmadık. Burayı mangal yapmak için tandır şeklinde kazdık. Şükür bir sıkıntı çıkmadı" dedi.

Kaplanın balıkları alıp kaçtığı anlar kameradaRusya'da bir kaplan nehir kenarındaki 2 balıkçının kovadaki balıklarını alıp kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Komşu dehşeti! Küçük çocuğun yüzüne anahtarla vurdu

Komşu dehşeti! Küçük çocuğun yüzüne anahtarla vurdu

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

NATO uçağına yakıt ikmali

NATO uçağına yakıt ikmali

Sıradaki Haber